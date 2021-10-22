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После слов Лукашенко о "коронафейках" в Беларуси решили отменить требование на ношение масок несмотря на вспышку COVID-19

Киев • УНН

 • 32446 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство здравоохранения Беларуси в пятницу отменило обязательный масочный режим, введенный 9 октября на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет УНН.

После слов Лукашенко о "коронафейках" в Беларуси решили отменить требование на ношение масок несмотря на вспышку COVID-19

Детали

“Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, (использовании) автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен”, — сообщили в Минздраве. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале, оно вступило в силу с 22 октября.

В документе также актуализированы противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами среди прочего при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м).

Контекст: слова Лукашенко о “коронафейках”

Александр Лукашенко 19 октября провел совещание по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Если судить по сообщениям его пресс-службы, то “коронафейками” из-за границы “хотят всколыхнуть страну”, он не против вакцинации, но “зачем над людьми издеваетесь?”.

Он обратил внимание, что правоохранительные органы недорабатывают в других вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности.

“У нас в Гомельской области, вот спросите у Субботина (вице-премьер Александр Субботин) и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог ты мне не выловишь эту мразь (причастных к нелегальной продаже мяса) в течение двух недель! Распоясались, дальше некуда!”, — заявил Лукашенко.

Он вернулся к теме COVID-19 и вопросу различного рода ограничений на этот счет.

“Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными. Нет, Дмитрий (Дмитрий Пиневич), так дело не пойдет. Возвращайтесь к тому, что мы делали в первую волну”, — потребовал Лукашенко.

Также, по его мнению, “распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну”. “Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать. Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались: чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть”.

COVID-19 в Беларуси

В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В четверг в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки медики зафиксировали 2 097 случаев заражения. Всего с начала пандемии зарегистрированы 580 029 человек с положительным результатом теста на COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 4 466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике ВОЗ — в Беларуси зафиксировали 577 932 случая заболевания, погибли 4 449 человек.

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