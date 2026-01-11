На Філіппінах рятувальники виявили "ознаки життя" під завалами сміттєвої лавини
Київ • УНН
На Філіппінах рятувальники зафіксували ознаки життя на місці масштабного обвалу сміттєзвалища в селі Біналів, місто Себу. Трагедія, що сталася 8 січня 2026 року, забрала життя чотирьох працівників, понад 30 осіб вважаються зниклими безвісти.
Рятувальні служби Філіппін зафіксували ознаки життя на місці масштабного обвалу сміттєзвалища в селі Біналів, місто Себу. Трагедія, що сталася в четвер, 8 січня 2026 року, вже забрала життя чотирьох працівників, ще понад 30 осіб вважаються зниклими безвісти. Станом на суботу, 10 січня, влада оголосила про активізацію пошукових робіт. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Мер міста Себу Нестор Арчівал підтвердив, що спеціальні прилади та пошукові собаки зафіксували активність у певних зонах під тоннами відходів.
Влада підтвердила наявність виявлених ознак життя в певних районах, що вимагає продовження ретельних розкопок та розгортання більш досконалого 50-тонного крана, який перебуває в дорозі під ескортом поліції
Наразі вдалося врятувати 12 робітників, які отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Рятувальники працюють у вкрай небезпечних умовах серед завалів металевих конструкцій, горючого сміття та хитких уламків будівель.
Причини та масштаби катастрофи
Обвал стався на території приватного підприємства з управління відходами, де в момент інциденту перебувало близько 110 співробітників. Величезна гора сміття раптово обвалилася на адміністративні та складські будівлі. Серед підтверджених загиблих - інженер та офісна працівниця об'єкта. Слідство вивчає причини зсуву, серед яких розглядають нестабільність ґрунту після землетрусу магнітудою 6,9, що стався в регіоні у вересні минулого року, а також нещодавні зливи, які могли підмити основу звалища.
Через призупинення роботи полігону в Біналіві місто Себу зіткнулося з логістичною проблемою утилізації відходів. Наразі муніципальна влада шукає альтернативні майданчики для вивезення сміття в сусідніх громадах.
Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах 10.01.26, 18:19 • 3910 переглядiв