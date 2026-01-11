На Філіппінах рятувальники виявили "ознаки життя" під завалами сміттєвої лавини

Рятувальні служби Філіппін зафіксували ознаки життя на місці масштабного обвалу сміттєзвалища в селі Біналів, місто Себу. Трагедія, що сталася в четвер, 8 січня 2026 року, вже забрала життя чотирьох працівників, ще понад 30 осіб вважаються зниклими безвісти. Станом на суботу, 10 січня, влада оголосила про активізацію пошукових робіт. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Мер міста Себу Нестор Арчівал підтвердив, що спеціальні прилади та пошукові собаки зафіксували активність у певних зонах під тоннами відходів.

Влада підтвердила наявність виявлених ознак життя в певних районах, що вимагає продовження ретельних розкопок та розгортання більш досконалого 50-тонного крана, який перебуває в дорозі під ескортом поліції