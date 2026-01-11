На Филиппинах спасатели обнаружили "признаки жизни" под завалами мусорной лавины

Спасательные службы Филиппин зафиксировали признаки жизни на месте масштабного обвала свалки в деревне Биналив, город Себу. Трагедия, произошедшая в четверг, 8 января 2026 года, уже унесла жизни четырех работников, еще более 30 человек считаются пропавшими без вести. По состоянию на субботу, 10 января, власти объявили об активизации поисковых работ. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Мэр города Себу Нестор Арчивал подтвердил, что специальные приборы и поисковые собаки зафиксировали активность в определенных зонах под тоннами отходов.

Власти подтвердили наличие обнаруженных признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения тщательных раскопок и развертывания более совершенного 50-тонного крана, который находится в пути под эскортом полиции