На Филиппинах спасатели обнаружили "признаки жизни" под завалами мусорной лавины
Киев • УНН
Спасательные службы Филиппин зафиксировали признаки жизни на месте масштабного обвала свалки в деревне Биналив, город Себу. Трагедия, произошедшая в четверг, 8 января 2026 года, уже унесла жизни четырех работников, еще более 30 человек считаются пропавшими без вести. По состоянию на субботу, 10 января, власти объявили об активизации поисковых работ. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Мэр города Себу Нестор Арчивал подтвердил, что специальные приборы и поисковые собаки зафиксировали активность в определенных зонах под тоннами отходов.
Власти подтвердили наличие обнаруженных признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения тщательных раскопок и развертывания более совершенного 50-тонного крана, который находится в пути под эскортом полиции
На данный момент удалось спасти 12 рабочих, которые получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Спасатели работают в крайне опасных условиях среди завалов металлических конструкций, горючего мусора и шатких обломков зданий.
Причины и масштабы катастрофы
Обвал произошел на территории частного предприятия по управлению отходами, где в момент инцидента находилось около 110 сотрудников. Огромная гора мусора внезапно обрушилась на административные и складские здания. Среди подтвержденных погибших - инженер и офисная работница объекта. Следствие изучает причины оползня, среди которых рассматривают нестабильность грунта после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в регионе в сентябре прошлого года, а также недавние ливни, которые могли подмыть основание свалки.
Из-за приостановки работы полигона в Биналиве город Себу столкнулся с логистической проблемой утилизации отходов. В настоящее время муниципальные власти ищут альтернативные площадки для вывоза мусора в соседних общинах.
