На Филиппинах спасатели обнаружили "признаки жизни" под завалами мусорной лавины

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 15602 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 31373 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 29155 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 26792 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25800 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31608 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54830 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39036 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38411 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31043 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.9м/с
81%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах10 января, 16:19 • 3864 просмотра
Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран10 января, 16:35 • 4298 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений10 января, 16:58 • 3684 просмотра
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин10 января, 17:57 • 3708 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 8692 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 36332 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 84135 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 110636 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81922 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 102940 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 10140 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13666 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69845 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71346 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92011 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

На Филиппинах спасатели обнаружили "признаки жизни" под завалами мусорной лавины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На Филиппинах спасатели зафиксировали признаки жизни на месте масштабного обвала мусорной свалки в деревне Биналив, город Себу. Трагедия, произошедшая 8 января 2026 года, унесла жизни четырех работников, более 30 человек считаются пропавшими без вести.

На Филиппинах спасатели обнаружили "признаки жизни" под завалами мусорной лавины
Фото: AP

Спасательные службы Филиппин зафиксировали признаки жизни на месте масштабного обвала свалки в деревне Биналив, город Себу. Трагедия, произошедшая в четверг, 8 января 2026 года, уже унесла жизни четырех работников, еще более 30 человек считаются пропавшими без вести. По состоянию на субботу, 10 января, власти объявили об активизации поисковых работ. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Мэр города Себу Нестор Арчивал подтвердил, что специальные приборы и поисковые собаки зафиксировали активность в определенных зонах под тоннами отходов.

Власти подтвердили наличие обнаруженных признаков жизни в определенных районах, что требует продолжения тщательных раскопок и развертывания более совершенного 50-тонного крана, который находится в пути под эскортом полиции

- заявил глава города.

На данный момент удалось спасти 12 рабочих, которые получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Спасатели работают в крайне опасных условиях среди завалов металлических конструкций, горючего мусора и шатких обломков зданий.

Причины и масштабы катастрофы

Обвал произошел на территории частного предприятия по управлению отходами, где в момент инцидента находилось около 110 сотрудников. Огромная гора мусора внезапно обрушилась на административные и складские здания. Среди подтвержденных погибших - инженер и офисная работница объекта. Следствие изучает причины оползня, среди которых рассматривают нестабильность грунта после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в регионе в сентябре прошлого года, а также недавние ливни, которые могли подмыть основание свалки.

Из-за приостановки работы полигона в Биналиве город Себу столкнулся с логистической проблемой утилизации отходов. В настоящее время муниципальные власти ищут альтернативные площадки для вывоза мусора в соседних общинах. 

Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах10.01.26, 18:19 • 3894 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Техника
Обыск
Ассошиэйтед Пресс
Филиппины