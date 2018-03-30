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На фарт: як змінилися доходи "Кернел" з приходом в компанію нардепа Хомутинніка

На фарт: як змінилися доходи "Кернел" з приходом в компанію нардепа Хомутинніка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Поки НАЗК на прохання Регламентного Комітету ВР перевіряє, чи не лобіює нардеп Віталій Хомутиннік інтереси власної компанії "Кернел" в парламенті, УНН вирішив порахувати як змінилися доходи компанії з приходом політика в агробізнес.

Почнемо з того, що акції компанії "Кернел" Віталій Хомутинник вперше придбав через свою підконтрольну компанію "Cascade Investment Fund" на тринадцятому році служіння народу, а саме в кінці 2015 року. Тут же, шляхом шантажу, пролобіював в бюджеті на наступний рік два реєстри по поверненню ПДВ. У перший реєстр увійшли претенденти на автоматичне повернення ПДВ, в іншій - всі інші.

"Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

Шантаж, до слова, полягав в тому, що партія "Відродження" не хотіла голосувати за Податковий кодекс України без урахування "хотєлок" Хомутинніка. У підсумку, побажання нардепа врахували і вся партія дружно проголосувала "за".

Повертаючись до цифр. За два роки "Кернел" збільшив обсяг бюджетного відшкодування ПДВ на 228%.

За даними фіскальної служби, в 2015 році, тобто до приходу Хомутинніка, "Кернел" отримав з бюджету 3 млрд 572 тис. грн поворотного ПДВ. Вже з новим власником "Кернел" отримав вдвічі більше - 6 млрд 802 тис. грн, а в 2017 році і зовсім став абсолютним лідером у своїй сфері, вийнявши з бюджету 8 млрд 266 тис. грн поворотного ПДВ.

На 2018 рік у "фартових" теж був план. В кінці 2017 року черговими змінами до Податкового кодексу України дрібних експортерів ріпаку і сої позбавили відшкодування ПДВ. Розрахунок, за словами експертів був на те, що фермери замість експорту будуть здавати сировину на переробку того ж "Кернел" за заниженими цінами.

"Люди вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - заявляв раніше заступник голови громадської організації "Всеукраїнська аграрна рада" Михайло Соколов.

Фермери повинні будуть втратити 9 млрд грн, а дохід "Кернел" - збільшиться на + 16%. Ці правки до Кодексу так і прозвали "правки Хомутинніка", оскільки вони провіщають очевидну вигоду його агробізнесу.

Обурення фермерів трансоформувалося в блокаду автомагістралей по всій Україні. До того ж, вони пригрозили нардепам, в чатсності самому Хомутинніку, головами мертвих свиней.

На захист фермерів, крім профільних Асоціацій, виступили "Батьківщина" і "Самопоміч", а представник Радикальної партії Олег Купрієнко на цьому тлі навіть направив звернення в НАЗК, щоб ті розібралися, чи не суперечать дії Хомутинніка його прямим обов'язкам - служінню народу, а не бізнесу.

Станом на сьогодні, ПДВ фермерам не повернули. Зате "Кернел" так само продовжує його стабільно отримувати. За два останніх місяці з бюджету йому виплачено 1,6 млрд грн, а це більше ніж дотації МХП за весь 2017 рік.

Результати перевірки НАЗК в процесі очікування...

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