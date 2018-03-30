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На фарт: как изменились доходы “Кернел” с приходом в компанию нардепа Хомутынника

На фарт: как изменились доходы “Кернел” с приходом в компанию нардепа Хомутынника

Киев  •  УНН

 • 27022 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Пока НАПК по просьбе Регламентного Комитета ВР проверяет, не лоббирует ли нардеп Виталий Хомутынник интересы собственной компании “Кернел” в парламенте, УНН решил посчитать как изменились доходы компании с приходом политика в агробизнес.

Начнем с того, что акции компании “Кернел” Виталий Хомутынник впервые приобрел через свою подконтрольную компанию «Cascade Investment Fund» на тринадцатом году служения народу, а именно в конце 2015 года. Тут же, путем шантажа, проллобировал в бюджете на следующий год два реестра по возврату НДС. В первый реестр вошли претенденты на автоматический возврат НДС, в другой — все остальные.

“Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынник на налоговую политику Украины”, — отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Шантаж, к слову, заключался в том, что партия “Видродження” не хотела голосовать за Налоговый кодекс Украины без учета “хотелок” Хомутынника. В итоге, пожелания нардепа учли и вся партия дружно проголосовала “за”. 

Возвращаясь к цифрам. За два года “Кернел” увеличил обьем бюджетного возмещения НДС на 228%.

По данным фискальной службы, в 2015 году, то есть до прихода Хомутынника, “Кернел” получил из бюджета 3 млрд 572 тыс. грн возвратного НДС. Уже с новым владельцем “Кернел” получил вдвое больше – 6 млрд 802 тыс. грн, а в 2017 году и вовсе стал абсолютным лидером в своей сфере, вынув из бюджета 8 млрд 266 тыс. грн возвратного НДС.

На 2018 год у “фартовых” тоже имелся план. В конце 2017 года очередными изменениями в Налоговый кодекс Украины мелких экспортеров рапса и сои лишили возмещения НДС. Расчет, по словам экспертов был на то, что фермеры вместо экспорта будут сдавать сырье на переработку тому же “Кернел” по заниженным ценам.

“Люди крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это кричащим проявлением политической коррупции”, — заявлял ранее заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов.

Фермеры должны будут потерять 9 млрд грн, а доход “Кернел” - увеличится на +16%. Эти правки в Кодекс так и прозвали “правки Хомутынника”, поскольку они предвещают явную выгоду его агробизнесу.

Возмущение фермеров трансформировалось в блокаду автомагистралей по всей Украине. К тому же, они пригрозили нардепам, в чатсности самому Хомутыннику, головамы мертвых свиней.

В защиту фермеров, помимо профильных Ассоциаций, выступили “Батькивщина” и “Самопомич”, а представитель Радикальной партии Олег Куприенко на этом фоне даже направил обращение в НАПК, дабы те разобрались, не противоречат ли действия Хомутынника его прямым обязанностям – служению народу, а не бизнесу.

Состоянием на сегодня, возвратный НДС фермерам не вернули. Зато “Кернел” все так же продолжает его стабильно получать. За два последних месяца из бюджета ему выплачено 1,6 млрд грн, а это больше чем дотации МХП за весь 2017 год.

Результаты проверки НАПК в процессе ожидания...

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