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На Дніпропетровщині стартував "карантин вихідного дня"

На Дніпропетровщині стартував "карантин вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні запровадили карантин "вихідного дня". Таке рішення затвердили на засіданні Кабінету міністрів. Відсьогодні нові обмеження почали діяти і на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН.

"На жаль, кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає. Аби стримати поширення інфекції та встигнути підготувати необхідну кількість ліжок у госпітальних базах, Кабінет Міністрів України прийняв рішення посилити протиепідемічні заходи та ввести по всій країні карантин "вихідного дня". Нові обмеження запровадили на 3 тижні – з 14 до 30 листопада", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Посилені обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, автомобільні заправки без зон харчування, ветеринарні аптеки, банки й громадський транспорт. Перевозити пасажирів дозволено виключно у кількості сидячих місць. Дозволена невідкладна медична практика, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, робота операторів поштового зв’язку.

Натомість заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, закладів культури. Не зможуть приймати відвідувачів торговельно-розважальні центри, салони краси, перукарні та магазини промтоварів. Також заборонені культурні, масові та розважальні заходи.

У вихідні кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування працюватимуть виключно у форматі "на винос".

Додатково до обмежень вихідного дня в усіх регіонах країни почали діяти протиепідемічні заходи помаранчевої зони карантину. Зокрема, заборонена робота хостелів, закладів громадського харчування з 22:00 до 07:00, нічних клубів та закладів з організацією дозвілля. А ще – проведення культурних, спортивних та розважальних заходів, у яких беруть участь понад 20 людей, діяльність кінотеатрів та театрів при наповненості понад 50% місць.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в обласному центрі не будуть дотримуватись "карантину вихідного дня".

Як повідомляв УНН, низка місцевих рад, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, а також міські голови Львова та Рівного не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження “карантину вихідного дня”.

У відповідь на це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери не мають повноважень забороняти рішення уряду, а голови ОДА повинні скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів.

Міська влада Луцька готує позов до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови уряду про карантин вихідного дня. У Львові, щоб “обійти” карантин всі вихідні офіційно зробили робочими. А влада Чернігова ухвалила звернення до Кабінету міністрів і народних депутатів України щодо скасування “карантину вихідного дня”.

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