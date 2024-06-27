На Чернігівщині війська рф обстріляли дві громади: зафіксовано 24 вибухи
Київ • УНН
Російські війська обстріляли дві гроади Чернігівської області, зафіксовано 24 вибухи.
Російські війська минулої доби обстріляли дві громади у Чернігівській області, зафіксовано 24 вибухи, повідомили у четвер в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, у Чернігівській області зафіксовано:
· Семенівська громада: Карповичі – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛА. Луб’яне – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
· Сновська громада: Єліне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛА. Хрінівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
росіяни вночі та вранці вдарили по двох громадах Сумщини 27.06.24, 09:51 • 17558 переглядiв