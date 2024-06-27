Киев • УНН
Российские войска обстреляли две громады Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли две громады в Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области зафиксировано:
· Семеновская громада: Карповичи – 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ с БПЛА. Лубяное – 10 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
· Сновская громада: Елино – 2 обстрелы: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 4 взрыва, вероятно сброс ВОГ с БПЛА. Хреновка – 6 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.
россияне ночью и утром ударили по двум общинам Сумщины27 июня 2024, 06:51 • 12559 просмотров