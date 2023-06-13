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На Черкащині за підтримки «МХП-Громаді» обстежили понад 320 дітей

Київ • УНН

 • 1634752 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У Каневі, що на Черкащині, за підтримки благодійного фонду «МХП-Громаді» фахівці столичного «Охматдиту» обстежили понад 320 дітей. Про це повідомляє прес-служба Канівської міської ради, передає УНН.

На Черкащині за підтримки «МХП-Громаді» обстежили понад 320 дітей

Деталі

Захід відбувся минулого тижня, 8 та 9 червня, на базі Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Огляд проводили близько 30 лікарів провідної дитячої клініки «Охматдит».

Цитата

«Загалом протягом двох днів медики провели огляд та надали консультації для понад 320 дітей з Канева та сільських громад Канівщини – Степанецької, Ліплявської та Бобрицької. Також аби відволікти дітей та зарядити позитивом перед візитом до лікарів, для них було організовано веселі розваги з аніматорами», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що виїзд столичних медиків відбувся в межах благодійного проєкту «Скарбничка здоров’я». Ініціатива проходить спільно з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею МОЗ України «Охматдит» та за підтримки Фонду «МХП-Громаді».

На Канівщині проект також підтримали підприємства МХП, що працюють в даному регіоні. Мова про ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та ТОВ НВФ «Урожай».

«Від імені Канівської громади дякуємо дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», Фонду «МХП – Громаді», ТОВ НВФ «Урожай», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», адже завдяки реалізації такого важливого проєкту, діти змогли отримати професійну допомогу щодо покращення стану здоров’я, а їхні батьки отримали цінні рекомендації щодо вчасної профілактики та лікування», - прокоментував міський голова Ігор Ренькас.

У міськраді додали, що візит лікарів «Охматдиту» до Канева відбувся вперше, проте не востаннє. Також у Фонді «МХП – Громаді» сказали, що разом із медичним закладом вже планують подальшу роботу.

Нагадаємо

«МХП-Громаді» спільно з благодійним фондом «Ладижин - Наш Дім» подарували лікарні на Вінниччині сучасний прилад для коригування роботи хірургів

Довідка

«МХП-Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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