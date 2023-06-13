В Черкасской области при поддержке «МХП-Громаде» обследовали более 320 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Каневе Черкасской области, при поддержке благотворительного фонда «МХП-Общине» специалисты столичного «Охматдета» обследовали более 320 детей. Об этом сообщает пресс-служба Каневского городского совета, передает УНН.
Детали
Мероприятие состоялось на прошлой неделе, 8 и 9 июня, на базе Каневского центра первичной медико-санитарной помощи. Осмотр проводили около 30 врачей ведущей детской клиники «Охматдет».
Цитата
«Всего в течение двух дней медики провели осмотр и предоставили консультации для более 320 детей из Канева и сельских общин Каневщины – Степанецкой, Липлявской и Бобрицкой. Также, чтобы отвлечь детей и зарядить позитивом перед визитом к врачам, для них были организованы веселые развлечения с аниматорами», - говорится в сообщении.
Уточняется, что выезд столичных медиков состоялся в рамках благотворительного проекта «Копилка здоровья». Инициатива проходит совместно с Национальной детской специализированной больницей МОЗ Украины «Охматдет» и при поддержке Фонда «МХП-Общине».
На Каневщине проект также поддержали предприятия МХП, работающие в данном регионе. Речь о ЧАО «Мироновская птицефабрика» и ООО НПФ «Урожай».
«От имени Каневской общины благодарим детскую специализированную больницу «Охматдет», Фонд «МХП – Общине», ООО НПФ «Урожай», ЧАО «Мироновская птицефабрика», ведь благодаря реализации такого важного проекта, дети смогли получить профессиональную помощь по улучшению состояния здоровья, а их родители получили ценные рекомендации по своевременной профилактике и лечению», - прокомментировал городской голова Игорь Ренькас.
В горсовете добавили, что визит врачей «Охматдета» в Канев состоялся впервые, однако не в последний раз. Также в Фонде «МХП – Громаде» сказали, что вместе с медицинским учреждением уже планируют дальнейшую работу.
Напомним
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Справка
«МХП-Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.