В Черкасской области при поддержке «МХП-Громаде» обследовали более 320 детей

Детали

Мероприятие состоялось на прошлой неделе, 8 и 9 июня, на базе Каневского центра первичной медико-санитарной помощи. Осмотр проводили около 30 врачей ведущей детской клиники «Охматдет».

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«Всего в течение двух дней медики провели осмотр и предоставили консультации для более 320 детей из Канева и сельских общин Каневщины – Степанецкой, Липлявской и Бобрицкой. Также, чтобы отвлечь детей и зарядить позитивом перед визитом к врачам, для них были организованы веселые развлечения с аниматорами», - говорится в сообщении.

Уточняется, что выезд столичных медиков состоялся в рамках благотворительного проекта «Копилка здоровья». Инициатива проходит совместно с Национальной детской специализированной больницей МОЗ Украины «Охматдет» и при поддержке Фонда «МХП-Общине».

На Каневщине проект также поддержали предприятия МХП, работающие в данном регионе. Речь о ЧАО «Мироновская птицефабрика» и ООО НПФ «Урожай».

«От имени Каневской общины благодарим детскую специализированную больницу «Охматдет», Фонд «МХП – Общине», ООО НПФ «Урожай», ЧАО «Мироновская птицефабрика», ведь благодаря реализации такого важного проекта, дети смогли получить профессиональную помощь по улучшению состояния здоровья, а их родители получили ценные рекомендации по своевременной профилактике и лечению», - прокомментировал городской голова Игорь Ренькас.

В горсовете добавили, что визит врачей «Охматдета» в Канев состоялся впервые, однако не в последний раз. Также в Фонде «МХП – Громаде» сказали, что вместе с медицинским учреждением уже планируют дальнейшую работу.

Напомним

«МХП-Громаде» совместно с благотворительным фондом «Ладыжин - Наш Дом» подарили больнице в Винницкой области современный прибор для корректировки работы хирургов

Справка

«МХП-Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.