Робить миттєві 3D-знімки: благодійники подарували лікарні на Вінниччині сучасний прилад для коригування роботи хірургів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Благодійники придбали для Ладижинської міської лікарні прилад, який здатен під час операції робити миттєві 3D-знімки для коригування роботи хірургів. Про це повідомили у пресслужбі благодійного фонду “МХП-Громаді”, передає УНН.
Деталі
Електронно-оптичний перетворювач дозволяє скоротити час проведення операцій. Для пацієнтів це означає - зменшення втрати крові і тривалості наркозу, а також збільшення точності результату. Вартість такого приладу понад півмільйона гривень.
“МХП-Громаді” придбав цей апарат спільно з благодійним фондом “Ладижин - Наш Дім” Юлії Коломієць.
Нагадаємо
Благодійний фонд “МХП-Громаді” разом з ПрАТ "Зернопродукт МХП" облаштували сучасними меблями кімнату виписки породіль у Тульчинській центральній районній лікарні.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.