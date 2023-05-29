Делает мгновенные 3D-снимки: благотворители подарили больнице в Винницкой области современный прибор для корректировки работы хирургов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Благотворители приобрели для Ладыжинской городской больницы прибор, который способен во время операции делать мгновенные 3D-снимки для корректировки работы хирургов. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда “МХП-Громаді”, передает УНН.
Детали
Электронно-оптический преобразователь позволяет сократить время проведения операций. Для пациентов это означает - уменьшение потери крови и продолжительности наркоза, а также увеличение точности результата. Стоимость такого прибора более полумиллиона гривен.
“МХП-Громаді” приобрел этот аппарат совместно с благотворительным фондом “Ладыжин - Наш Дом” Юлии Коломиец.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с ЧАО "Зернопродукт МХП" обустроили современной мебелью комнату выписки рожениц в Тульчинской центральной районной больнице.
Справка
"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.