На Черкащині відкрили провадження за фактом самовільного будівництва в прибережній зоні

ukru
08:36 • 50007 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 56709 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 86384 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 88285 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 116159 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 165926 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265157 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261574 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255102 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236305 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.7 м/с
24 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 65504 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 72772 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 89702 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 97748 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 74487 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 50015 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 86401 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 88304 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 53572 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 97748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 11835 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 100211 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 51895 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 145976 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 158378 перегляди
Актуальне
На Черкащині відкрили провадження за фактом самовільного будівництва в прибережній зоні

На Черкащині відкрили провадження за фактом самовільного будівництва в прибережній зоні

Київ • УНН

 • 13593 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Черкащині відкрили кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці розміщеній в прибережній захисній смузі Кременчуцького водосховища. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Черкаської області.

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значної шкоди її законному володільцю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Установлено, що рішеннями Канівської міської ради обслуговуючому кооперативу надано дозвіл на розробку проекту відведення майже пів гектара земельної ділянки в оренду під розміщення човнової станції в місто Канів на землях Канівської міської ради водного фонду в прибережній захисній смузі Кременчуцького водосховища.

Проект відведення земельної ділянки розроблено, але відповідно до підсумкової оцінки результатів експертизи він не відповідав вимогам чинного законодавства України та встановленим нормам і правилам (земля знаходиться в охоронній зоні пам’яток археології, а також у прибережній захисній смузі, де забороняється проведення будівельних робіт), в зв’язку з чим не погоджений та оцінювався негативно.

Будь-які дії, спрямовані на усунення вказаних у державній експертизі зауважень обслуговуючим кооперативом не виконано. Земельна ділянка кооперативом використовується до цього часу.

Більш того, обслуговуючий кооператив на вказаній земельні ділянці побудував комплекс споруд, які належним чином не введені в експлуатацію.

"Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим відділом Канівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за процесуального керівництва Золотоніської місцевої прокуратури, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності", - додається у повідомленні.

Водночас поза межами кримінального провадження прокуратурою вживаються заходи представницького характеру шляхом пред’явлення до суду позову про скасування рішення щодо передачі в оренду землі та в подальшому відшкодування заподіяної шкоди.

Робота щодо захисту інтересів держави в частині збереження земель водного фонду, дотримання прав громадян на вільний доступ до водойм органами прокуратури області триває.

Нагадаємо, Одеська прокуратура зупинила будівництво багатоповерхівки на березі моря, яку начебто мали використовувати як яхт-клуб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.86
Bitcoin
$84,123.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,036.50
Ethereum
$1,969.24