На Черкащині відкрили провадження за фактом самовільного будівництва в прибережній зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Черкащині відкрили кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці розміщеній в прибережній захисній смузі Кременчуцького водосховища. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Черкаської області.
"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значної шкоди її законному володільцю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Установлено, що рішеннями Канівської міської ради обслуговуючому кооперативу надано дозвіл на розробку проекту відведення майже пів гектара земельної ділянки в оренду під розміщення човнової станції в місто Канів на землях Канівської міської ради водного фонду в прибережній захисній смузі Кременчуцького водосховища.
Проект відведення земельної ділянки розроблено, але відповідно до підсумкової оцінки результатів експертизи він не відповідав вимогам чинного законодавства України та встановленим нормам і правилам (земля знаходиться в охоронній зоні пам’яток археології, а також у прибережній захисній смузі, де забороняється проведення будівельних робіт), в зв’язку з чим не погоджений та оцінювався негативно.
Будь-які дії, спрямовані на усунення вказаних у державній експертизі зауважень обслуговуючим кооперативом не виконано. Земельна ділянка кооперативом використовується до цього часу.
Більш того, обслуговуючий кооператив на вказаній земельні ділянці побудував комплекс споруд, які належним чином не введені в експлуатацію.
"Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим відділом Канівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за процесуального керівництва Золотоніської місцевої прокуратури, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності", - додається у повідомленні.
Водночас поза межами кримінального провадження прокуратурою вживаються заходи представницького характеру шляхом пред’явлення до суду позову про скасування рішення щодо передачі в оренду землі та в подальшому відшкодування заподіяної шкоди.
Робота щодо захисту інтересів держави в частині збереження земель водного фонду, дотримання прав громадян на вільний доступ до водойм органами прокуратури області триває.
Нагадаємо, Одеська прокуратура зупинила будівництво багатоповерхівки на березі моря, яку начебто мали використовувати як яхт-клуб.