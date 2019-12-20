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В Черкасской области открыли производство по факту самовольного строительства в прибрежной зоне

В Черкасской области открыли производство по факту самовольного строительства в прибрежной зоне

Киев  •  УНН

 • 13593 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Черкасской области открыли уголовное производство по факту самовольного строительства сооружения на самовольно занятом земельном участке расположенной в прибрежной защитной полосе Кременчугского водохранилища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Черкасской области.

"Внесение сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту самовольного строительства сооружений на самовольно занятом земельном участке, которым нанесен значительный вред его законному владельцу, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины ", - сказано в сообщении.

Установлено, что решениями Каневского городского совета обслуживающему кооперативу предоставлено разрешение на разработку проекта отвода почти полгектара земельного участка в аренду под размещение лодочной станции в город Канев на землях Каневского городского совета водного фонда в прибрежной защитной полосе Кременчугского водохранилища.

Проект отвода земельного участка разработан, но в соответствии с итоговой оценки результатов экспертизы он не отвечал требованиям действующего законодательства Украины и установленным нормам и правилам (земля находится в охранной зоне памятников археологии, а также в прибрежной защитной полосе, где запрещается проведение строительных работ), в связи с чем не согласован и оценивался негативно.

Любые действия, направленные на устранение указанных в государственной экспертизе замечаний обслуживающим кооперативом не выполнено. Земельный участок кооперативом используется до сих пор.

Более того, обслуживающий кооператив на указанном земельном участке построил комплекс сооружений, которые должным образом не введены в эксплуатацию.

"Сейчас продолжается досудебное расследование, которое осуществляется следственным отделом Каневского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, по процессуального руководства Золотоношской местной прокуратуры, работниками которой предоставлен ряд указаний, направленных на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности", - добавляется в сообщении.

В то же время за пределами уголовного производства прокуратурой принимаются меры представительского характера путем предъявления в суд иска об отмене решения о передаче в аренду земли и в дальнейшем возмещения причиненного вреда.

Работа по защите интересов государства в части сохранения земель водного фонда, соблюдения прав граждан на свободный доступ к водоемам органами прокуратуры области продолжается.

Напомним, Одесская прокуратура остановила строительство многоэтажки на берегу моря, которую якобы должны были использовать как яхт-клуб.

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