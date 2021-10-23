На Буковині виявили 499 нових випадків інфікування коронавірусом

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 102 128 випадків хвороби. За останню добу 280 людей одужало, 86 707 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 323 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 3165 ПЛР-дослідження та 846 експрес-тест.

Доповнення

Із завтрашнього дня, 24 жовтня, Чернівецька область посилює карантин.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 748 614 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 486 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.