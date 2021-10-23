На Буковине обнаружили 499 новых случаев инфицирования коронавирусом

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 102 128 случаев болезни. За последние сутки 280 человек выздоровели, 86 707 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2323 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 3165 ПЦР-исследования и 846 экспресс-тест.

Дополнение

С завтрашнего дня, 24 октября, Черновицкая область усиливает карантин.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 748 614 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 486 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.