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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Без Covid-сертифікату не пускатимуть у громадський транспорт: завтра Чернівецька область посилить карантин

Київ • УНН

 • 38061 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Із завтрашнього дня, 24 жовтня, Чернівецька область посилює карантин. Про це повідомили в Черівецькій ОДА, передає УНН.

Без Covid-сертифікату не пускатимуть у громадський транспорт: завтра Чернівецька область посилить карантин

Цитата

«Ми за крок до «червоної зони». З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи», – сказав перший голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Деталі

Відзначимо, що таке рішення ухвалила на своєму засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 23 жовтня.

Зокрема, пропонується дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту.

Відзначимо, що дотримання карантинних вимог перевірятимуть спеціальні групи.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня.

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