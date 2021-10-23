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Без Covid-сертификата не будут пускать в общественный транспорт: завтра Черновицкая область усилит карантин

Киев • УНН

 • 38061 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. С завтрашнего дня, 24 октября, Черновицкая область усиливает карантин. Об этом сообщили в Черивецький ОГА, передает УНН.

Без Covid-сертификата не будут пускать в общественный транспорт: завтра Черновицкая область усилит карантин

Цитата

“Мы в шаге от „красной зоны“. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия”, — сказал первый председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Детали

Отметим, что такое решение приняла на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 23 октября.

В частности, предлагается разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, что свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа. Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.

Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров тому подобное. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты.

Отметим, что соблюдение карантинных требований будут проверять специальные группы.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, — более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорда за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня.

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