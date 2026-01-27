На борту перебувало близько 300 людей: рятувальники показали наслідки атаки рф на поїзд "Чоп-Барвінкове"

У результаті атаки рф на поїзд "Чоп-Барвінкове", на борту якого перебував 291 пасажир, горів один вагон та частково — ще один. Про це повідомили у ДСНС і показали наслідки ворожої атаки, передає УНН.

Сьогодні російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" неподалік однієї з станцій Барвінківської громади Ізюмського району. Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон та частково — ще один - йдеться у повідомленні.

Як повідомили рятувальники, до ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.