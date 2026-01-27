$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 8608 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 10391 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 17910 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 15328 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 30468 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 20362 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16128 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 28572 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26842 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Меню
На борту перебувало близько 300 людей: рятувальники показали наслідки атаки рф на поїзд "Чоп-Барвінкове"

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Російські війська атакували пасажирський поїзд "Чоп-Барвінкове" трьома БпЛА Shahed, внаслідок чого горів один вагон та частково ще один. На борту перебував 291 пасажир, двоє з них поранені та госпіталізовані.

На борту перебувало близько 300 людей: рятувальники показали наслідки атаки рф на поїзд "Чоп-Барвінкове"

У результаті атаки рф на поїзд "Чоп-Барвінкове", на борту якого перебував 291 пасажир, горів один вагон та частково — ще один. Про це повідомили у ДСНС і показали наслідки ворожої атаки, передає УНН.

Сьогодні російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" неподалік однієї з станцій Барвінківської громади Ізюмського району. Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон та частково — ще один - йдеться у повідомленні.

Як повідомили рятувальники, до ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.  

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Шахед-136
Львів