На борту находилось около 300 человек: спасатели показали последствия атаки рф на поезд "Чоп-Барвинково"

В результате атаки рф на поезд "Чоп-Барвинково", на борту которого находился 291 пассажир, горел один вагон и частично — еще один. Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки, передает УНН.

Сегодня российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвинково" неподалеку от одной из станций Барвенковской общины Изюмского района. В результате попадания произошел пожар: горел один вагон и частично — еще один - говорится в сообщении.

Как сообщили спасатели, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и пожарный поезд.

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.