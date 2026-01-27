$43.130.01
17:43
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
На борту находилось около 300 человек: спасатели показали последствия атаки рф на поезд "Чоп-Барвинково"

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Российские войска атаковали пассажирский поезд "Чоп-Барвинково" тремя БПЛА Shahed, в результате чего горел один вагон и частично еще один. На борту находился 291 пассажир, двое из них ранены и госпитализированы.

На борту находилось около 300 человек: спасатели показали последствия атаки рф на поезд "Чоп-Барвинково"

В результате атаки рф на поезд "Чоп-Барвинково", на борту которого находился 291 пассажир, горел один вагон и частично — еще один. Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки, передает УНН.

Сегодня российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвинково" неподалеку от одной из станций Барвенковской общины Изюмского района. В результате попадания произошел пожар: горел один вагон и частично — еще один 

- говорится в сообщении.

Как сообщили спасатели, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и пожарный поезд.

Напомним

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.  

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Львов