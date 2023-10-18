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МЗС України відреагували на відкликання російською Держдумою договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагували на законопроєкт ухвалений у росії, щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Українська дипломатія закликає світ відреагувати на цю провокацію москви, і яка в черговий раз намагається підірвати глобальну архітектуру ядерного роззброєння і нерозповсюдження. Відповідну заяву МЗС України опублікували на своєму сайті, передає УНН.

МЗС України відреагували на відкликання російською Держдумою договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Цитата
“Україна засуджує кроки росії щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань та закликає міжнародне співтовариство відповідно відреагувати на провокації москви, спрямовані на заподіяння шкоди об’єкту і меті ДВЗЯВ”, — йдеться у заяві українського МЗС.

Деталі

У МЗС підкреслили, що Держдума рф схвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у першому читанні.

На думку українських дипломатів, це рішення є частиною ланцюга подій, які відбуваються в росії впродовж останніх років. Спочатку держава-агресор спровокувала небезпечний дисбаланс глобальної архітектури ядерного роззброєння своїми рішеннями про призупинення участі у новому Договорі про СНО, а потім протиправно розмістила тактичну ядерну зброю на території білорусі. Таким чином, росія, що є країною з найбільшим ядерним потенціалом у світі, свідомо ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність.

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В МЗС підкреслили, що Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань залишається одним з ключових правових елементів архітектури глобальної безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російська федерація може створити умови для ядерного інциденту після деокупації Запорізької АЕС, тому важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті та переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію. До цього світову спільноту закликав український міністр енергетики Герман Галущенко.

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