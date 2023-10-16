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НАТО розпочало щорічне навчання ядерних сил у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. НАТО розпочало щорічні масштабні навчання із захисту європейської території за допомогою ядерної зброї. У навчаннях з оборони задіяні близько 60 літаків. Про це пише низка ЗМІ посилаючись на дані інформагентства Deutsche Presse-Agentur, передає УНН.

НАТО розпочало щорічне навчання ядерних сил у Європі

Деталі

Маневри “Стійкий полудень” (“Steadfast Noon” — ред.) цьогоріч відбуваються в повітряному просторі над Італією, Хорватією та Середземним морем. Вони є щорічним заходом, і їхнє проведення не пов'язане з ядерними погрозами росії, підкреслив представник НАТО в коментарі виданню dpa.

У навчаннях, які триватимуть до 26 жовтня, задіяли до 60 літаків. Серед них сучасні винищувачі, літаки-розвідники й літаки-заправники, а також бомбардувальники великої дальності Boeing B-52.

До числа учасників увійшли 13 країн — членів НАТО, включно з Німеччиною. Про сценарій і деталі навчань альянс не надає поки що жодної інформації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У штаб-квартирі НАТО відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО 

Нагадаємо

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна росії проти України є нагадуванням про важливу роль ядерної зброї у стримуванні агресії. За його словами, нові навчання будуть чітким сигналом того, що альянс готовий захистити всіх своїх союзників.

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