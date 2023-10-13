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На следующей неделе НАТО проведет крупные ядерные учения

На следующей неделе НАТО проведет крупные ядерные учения

Киев • УНН

 • 422553 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. НАТО проведет масштабные ядерные учения на следующей неделе, заявил глава альянса Йенс Столтенберг после того, как Россия предупредила, что выйдет из глобального соглашения о запрете ядерных испытаний, пишет АР, передает УНН.

Детали

Учения НАТО Steadfast Noon проводятся ежегодно и длятся около недели. Они включают истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не включает никаких боевых бомб. Обычные реактивные самолеты и самолеты наблюдения и дозаправки также регулярно участвуют.

Цитата

«Это обычное учебное мероприятие, которое проводится каждый год в октябре», — сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«В этом году тренировки будут проходить над Италией, Хорватией и Средиземным морем».

Он сказал, что учения помогут обеспечить «надежность, эффективность и безопасность нашего ядерного сдерживания, и они посылают четкое сообщение о том, что НАТО будет защищать всех союзников».

Учения продлятся с понедельника по 26 октября. В них примут участие 13 союзников по НАТО и различные типы самолетов, включая современные истребители и американские бомбардировщики B-52, которые прилетят из Соединенных Штатов. Основная часть учений проводится по меньшей мере в 1000 километрах (600 миль) от границ России.

Столтенберг сказал, что война России против Украины является напоминанием о важной роли ядерного оружия НАТО в сдерживании агрессии.

Дополнение

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый в 1996 году и известный как ДВЗЯИ, запрещает все ядерные взрывы в любой точке мира, хотя он никогда полностью не вступил в силу. Его подписали и президенты России, и США, но Соединенные Штаты так и не ратифицировали.

Во вторник высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва выйдет из договора, чтобы поставить себя наравне с

Соединенными Штатами, но возобновит ядерные испытания, только если Вашингтон сделает это первым.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия отменит свою ратификацию, чтобы «отразить» действия США. Он предупредил, что в случае ядерного испытания США «мы будем вынуждены отразить это также».

В среду Столтенберг заявил, что этот шаг "демонстрирует отсутствие уважения со стороны России и дальнейшее игнорирование ее международных обязательств". Он добавил: «Это опрометчиво и ставит под угрозу глобальные нормы против испытаний ядерного взрыва».

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Столтенберг заявил, что союзники по НАТО не планируют снова начинать испытания. Он обвинил президента России Владимира Путина в том, что он пытается «использовать эту ядерную риторику, чтобы помешать союзникам по НАТО поддержать Украину, но это ему не удастся, потому что опять же в интересах нашей безопасности, чтобы Украина преобладала».

НАТО не имеет атомного оружия; как организация, она не владеет никаким оружием, только ее отдельные члены. Три страны-союзника — Соединенные Штаты, Великобритания и Франция — являются ядерными державами.

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