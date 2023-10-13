Наступного тижня НАТО проведе великі ядерні навчання

Деталі

Навчання НАТО Steadfast Noon проводяться щорічно і тривають близько тижня. Він включає винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не включає жодних бойових бомб. Звичайні реактивні літаки та літаки спостереження та дозаправки також регулярно беруть участь.

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«Це звичайний навчальний захід, який відбувається щороку в жовтні», — сказав генеральний секретар Єнс Столтенберг.

«Цього року тренування проходитимуть над Італією, Хорватією та Середземним морем».

Він сказав, що навчання допоможуть забезпечити «надійність, ефективність і безпеку нашого ядерного стримування, і вони надсилають чітке повідомлення про те, що НАТО буде захищати всіх союзників».

Навчання триватимуть із понеділка до 26 жовтня. У них візьмуть участь 13 союзників по НАТО та різноманітні типи літаків, включаючи сучасні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прилетять із Сполучених Штатів. Основна частина навчання проводиться щонайменше за 1000 кілометрів (600 миль) від кордонів Росії.

Столтенберг сказав, що війна Росії проти України є нагадуванням про важливу роль ядерної зброї НАТО у стримуванні агресії.

Доповнення

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань , прийнятий у 1996 році та відомий як ДВЗЯЯ, забороняє всі ядерні вибухи в будь-якій точці світу, хоча він ніколи повністю не набув чинності. Його підписали і президенти Росії, і США, але Сполучені Штати так і не ратифікували.

У вівторок високопоставлений російський дипломат заявив , що Москва вийде з договору, щоб поставити себе нарівні зі

Сполученими Штатами, але відновить ядерні випробування, лише якщо Вашингтон зробить це першим.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив журналістам, що Росія скасує свою ратифікацію, щоб «віддзеркалити» дії США. Він попередив, що у випадку ядерного випробування США «ми будемо змушені відобразити це також».

У середу Столтенберг заявив, що цей крок "демонструє відсутність поваги з боку Росії та подальше ігнорування її міжнародних зобов'язань". Він додав: «Це необачно і ставить під загрозу глобальні норми проти випробувань ядерного вибуху».

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Столтенберг заявив, що союзники по НАТО не планують знову починати випробування. Він звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він намагається «використати цю ядерну риторику, щоб перешкодити союзникам по НАТО підтримати Україну, але це йому не вдасться, тому що знову ж таки в інтересах нашої безпеки, щоб Україна переважала».

НАТО не має атомної зброї; як організація, вона не володіє жодною зброєю, лише її окремі члени. Три країни-союзники — Сполучені Штати, Велика Британія та Франція — є ядерними державами.