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кремль рухається до виходу з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань - ISW

кремль рухається до виходу з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань - ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російський уряд рухається до відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі 

У понеділок керівництво Держдуми росії дало комітету думи з міжнародних справ час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання росією ратифікації договору. Російський диктатор володимир путін вперше прокоментував можливість відкликання ратифікації договору 5 жовтня.

Раніше ISW оцінювало, що кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, і що використання росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним.

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