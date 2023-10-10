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кремль движется к выходу из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний - ISW

кремль движется к выходу из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний - ISW

Киев • УНН

 • 539365 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Российское правительство движется к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали 

В понедельник руководство госдумы россии дало комитету Думы по международным делам время до 18 октября для обсуждения процесса отзыва россией ратификации договора. Российский диктатор владимир путин впервые прокомментировал возможность отзыва ратификации договора 5 октября.

Ранее ISW оценивал, что кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников оказать давление на Украину, чтобы они начали переговоры, и что использование россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

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