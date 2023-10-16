НАТО начало ежегодные учения ядерных сил в Европе

Детали

Маневры “Стойкий полдень” (“Steadfast Noon” — ред.) в этом году проходят в воздушном пространством над Италией, Хорватией и Средиземным морем. Они являются ежегодным мероприятием и их проведение не связанно с ядерными угрозами россии, подчеркнул представить НАТО в комментарии dpa.

В учениях, которые продлятся до 26 октября, задействовали до 60 самолетов. В их числе современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности Boeing B-52.

В число участников вошли 13 стран — членов НАТО, включая Германию. О сценарии и деталях учений альянс не предоставляет пока никакой информации.

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Напомним

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война россии против Украины является напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании агрессии. По его словам, новые учения будут являться четким сигналом того, что альянс готов защитить всех своих союзников.