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МИД Украины отреагировали на отзыв российской Госдумой договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировали на законопроект принятый в россии, об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Украинская дипломатия призывает мир отреагировать на эту провокацию москвы, тк россияне в очередной раз пытаются подорвать глобальную архитектуру ядерного разоружения и нераспространения. Соответствующее заявление МИД Украины опубликовали на своем сайте, передает УНН.

МИД Украины отреагировали на отзыв российской Госдумой договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Цитата

“Украина осуждает шаги россии по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает международное сообщество соответственно отреагировать на провокации москвы, направленные на причинение вреда объекту и цели ДВЗЯИ”, — говорится в заявлении украинского МИДа.

Детали

В МИД подчеркнули, что Госдума рф одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении.

По мнению украинских дипломатов, это решение является частью цепи событий, которые происходят в россии в последние годы. Сначала государство-агрессор спровоцировало опасный дисбаланс глобальной архитектуры ядерного разоружения своими решениями о приостановлении участия в новом Договоре о СНВ, а затем противоправно разместило тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Таким образом, россия, которая является страной с наибольшим ядерным потенциалом в мире, сознательно ставит под угрозу международную безопасность и стабильность.

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В МИД подчеркнули, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остается одним из ключевых правовых элементов архитектуры глобальной безопасности.

Напомним

Ранее УНН писал, что российская федерация может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации Запорожской АЭС, поэтому важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию. К этому мировое сообщество призвал украинский министр энергетики Герман Галущенко.

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