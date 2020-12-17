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МЗС працює над тим, щоб родичі загиблих у катастрофі літака МАУ змогли відвідати місце трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ опрацьовує можливості поїздки родичів загиблих до місця авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ під Тегераном, ближче до річниці трагедії. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив в інтерв’ю українській редакції “Радіо Свобода”, передає УНН.

МЗС працює над тим, щоб родичі загиблих у катастрофі літака МАУ змогли відвідати місце трагедії

На запитання чи, підтримує він зв’язки із родичами загиблих у катастрофі членів екіпажу, Єнін відповів: “Так, безумовно, ми регулярно інформуємо родичів загиблих про хід переговорного процесу. Ми щиро говоримо з ним про всі виклики які стоять перед нами. Ми не приховуємо навіть складних і проблемних моментів, хоча навіть розуміючи всі ті емоції з якими вони проживають ці всі події". Він наголосив, що існує довіра й це, мабуть, найголовніше, чого вдалося досягти в їхньому діалозі з родичами.

“Також ми опрацьовуємо можливості поїздки родичів загиблих до місця трагедії, ближче до річниці. Ми щиро вдячні компанії МАУ за підтримку цієї ініціативи. Це наша спільна мета, завдання, громадянський обов’язок. Ми зробимо це”, — розповів Єнін.

Нагадаємо, Єнін повідомляв, що уряд Ірану відкликав пропозицію щодо виплат компенсацій сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку. 

Як повідомляв УНН, 7 грудня в Офісі Генпрокурора України вказали, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся у Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а “українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів”. 

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч із військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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