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МЗС Польщі розкритикувало публікацію в РФ документів про звільнення Варшави

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі виступило з критикою опублікованих Міноборони Росії документів, розсекречених до 75-річчя визволення Варшави від німецьких окупантів Червоною армією. Заява з цього питання зробив в п’ятницю на брифінгу заступник міністра Павел Яблоньскій, пише УНН.

МЗС Польщі розкритикувало публікацію в РФ документів про звільнення Варшави

Відповідаючи на питання про нові документи, які свідчать, що підрозділи Армії Крайової, ймовірної, знищили українців і євреїв, залишилися в місті, а радянських офіцерів, що рятувалися з німецького полону, насильно утримували як заручників, Яблоньскі виступив з твердженням, що це “спроба переписування історії”.

“17 січня 1945 року Червона армія ввійшла до Варшави, зруйновану після Варшавського повстання”, — нагадав дипломат і виступив з твердженням, що радянські військовослужбовці не підтримували повсталих. Крім того, Яблоньскій пов’язав з приходом радянських військ були пізніше політичні зміни в житті Польщі. “Ми повинні про це пам’ятати, звичайно, поважаючи окремих солдатів”, — цитує заступника глави МЗС Польське агентство друку.

We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought  terror, atrocities and economic exploitation.

Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!

Share#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/WjmuH8Zjzh

— Ministry of Foreign Affairs  (@PolandMFA) January 17, 2020

.@mfa_russia admits that  treats the burial places of Red Army soldiers with respect.

YES – we respect every life that was lost in the fight against the German invader during #WW2.
NO – we do not accept the propagation of communist ideology by maintaining Red Army monuments. pic.twitter.com/CF52J5deOH

— Ministry of Foreign Affairs  (@PolandMFA) January 17, 2020

Додамо, що 9 січня у стінах Українського інституту національної пам’яті відбулась зустріч Голови Інституту Антона Дробовича із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким.

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