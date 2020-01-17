У Парижі тимчасово закрили Лувр через страйк проти пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Парижі у п'ятницю, 17 січня, тимчасово припинили роботу музею Лувр, через страйк проти змін до пенсійної реформи. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
"Паризький музей Лувр закрили у п’ятницю, оскільки десятки протестувальників перекрили вхід, щоб змінити рішення французького уряду щодо капітальних змін до пенсійної системи", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що деякі протестуючі співали "Мона Ліза страйкує, Леонардо страйкує". Це вперше від початку страйків 5 грудня Лувр був закритий. Щодня музей відвідує близько 30 000 людей.
"У відеороликах в соціальних мережах видно розлючених відвідувачів, які кричать на протестувальників, щоб висловити своє розчарування. Тижні страйків та протестів вплинули на роботу громадського транспорту, шкіл, лікарень, суду і навіть оперних театрів і Ейфелевої вежі", - додали у ЗМІ.
Вказано, що роздрібні торговці повідомили про збитки від страйків, особливо у період свят. Ці збитки пов’язані з прогнозом доходів Франції, оскільки вони залежать від бізнесу. Збитки оцінюють в 80 млн євро.
Нагадаємо, у Парижі тривають сутички між поліцією і противниками пенсійної реформи.