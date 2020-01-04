У Парижі тривають сутички між поліцією та противниками пенсійної реформи

КИЇВ. 4 січня. УНН. Під час сутичок у центрі Парижа поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. У Франції тривають страйки проти запланованої пенсійної реформи. Про це повідомляє Franceinfo та "Польське радіо", інформує УНН.