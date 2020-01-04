У Парижі тривають сутички між поліцією та противниками пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Під час сутичок у центрі Парижа поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. У Франції тривають страйки проти запланованої пенсійної реформи. Про це повідомляє Franceinfo та "Польське радіо", інформує УНН.
"Служби застосували сльозогінний газ під час протестів 4 січня біля Бастилії після того, як демонстранти, до яких приєдналися "жовті жилети", намагалися проникнути на станцію", - йдеться у повідомленні.
У Франції протести проти планів уряду щодо гармонізації та спрощення пенсійних систем тривають вже 31 день. Це найдовший страйк у цій країні з 1968 року.
Реформа, яку готує уряд президента Еммануеля Макрона, полягає у ліквідації всіх спеціальних систем, що дозволяють достроково вийти на пенсію. Національна страйкова акція проти цих планів паралізувала транспорт, призвела до закриття шкіл і вивела на вулиці понад півмільйона людей.
Влада Франції прагне підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, оскільки вважає, що нинішня система занадто дорога. Однак наразі уряд залишив мінімальний пенсійний вік незмінним у 62 роки, але для того, щоб спонукати французів працювати довше, вони встановили т.зв. "бажаний пенсійний вік" - 64 роки.
Профспілки заявляють, що пенсійна реформа є частиною президентських планів щодо скасування прав працівників та хочуть підтримувати систему, що дозволяє деяким працівникам виходити на пенсію у віці 50 років.
Громадський рух "жовтих жилетів" розпочав протести у листопаді 2018 року спочатку проти податку на пальне, а потім проти соціальних та економічних реформ уряду президента Макрона.
Наступна велика демонстрація французьких транспортних працівників запланована на 9 січня.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Франції тисячі людей виступили проти пенсійної реформи наприкінці грудня.
Incendie en cours rue Lafayette à Paris #feu #GiletsJaunes #greve4janvier pic.twitter.com/iS3VNJUBge— A (@Alexand56691490) January 4, 2020