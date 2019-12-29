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У Франції тисячі людей виступили проти пенсійної реформи

У Франції тисячі людей виступили проти пенсійної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Франції понад 10 тисяч осіб в суботу, 28 грудня, взяли участь в акціях протесту проти запланованої пенсійної реформи. За даними поліції, в Парижі на вулиці вийшли 2400 осіб, включаючи 800 учасників протестного руху “жовтих жилетів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

В результаті сутичок між поліцією і демонстрантами було затримано шість осіб. Акції протесту також пройшли в Ренні, Тулузі і інших містах.

Крім того, в країні триває страйк працівників громадського транспорту. В суботу у Франції скасували рейси половини швидкісних поїздів. У Парижі були закриті шість ліній метро. У неділю очікується, що не працюватимуть 13 з 16 ліній столичної підземки. При цьому паризька транспортна компанія RATP оголосила, що в понеділок ситуація “значно покращиться”.

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Президент Франції Емманюель Макрон намір замінити існуючі у Франції досі 42 пенсійні системи універсальною системою нарахування пунктів. Привілеї для працівників окремих галузей планується скасувати. Крім того, влада має намір збільшити пенсійний вік з 62 до 64 років, що викликає особливі суперечки. Уряд розраховує прийняти плани реформи 22 січня. Однак профспілки сподіваються, що президент Макрон оголосить про пом’якшення реформ в своєму традиційному новорічному телезверненні.

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