У Франції тисячі людей виступили проти пенсійної реформи

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Франції понад 10 тисяч осіб в суботу, 28 грудня, взяли участь в акціях протесту проти запланованої пенсійної реформи. За даними поліції, в Парижі на вулиці вийшли 2400 осіб, включаючи 800 учасників протестного руху “жовтих жилетів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.