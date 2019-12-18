Нова акція протесту у Франції зібрала сотні тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Щонайменше 435 тисяч людей у 110 містах Франції, за межами Парижа, вийшли напередодні на нову акцію протесту проти пенсійної реформи, оголошеної Еммануелем Макроном. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.
Один з організаторів маніфестації, профспілка "Загальна конфедерація праці" (ВКТ) повідомив про 350 тисяч протестувальників лише в одному Парижі і 1,8 млн учасників акції по всій Франції.
За даними МВС країни, на вулиці французьких міст вийшли 615 тисяч осіб, з них 76 тисяч у Парижі.
В акції 17 грудня - третій за рахунком з моменту початку страйку - брали участь працівники французьких залізниць, шкільні вчителі, держслужбовці, медпрацівники, адвокати та представники інших професій. Усі вони виступають проти пенсійної реформи, оголошеної президентом країни Еммануелем Макроном.
В акції вперше взяли участь всі французькі профспілки, включаючи одну з найбільших - "Французьку демократичну конфедерацію праці" (CFDT), яка раніше підтримувала проект пенсійної реформи. Однак після заяви уряду про те, що тільки після досягнення 64-річного віку працівники зможуть отримувати пенсію в повному обсязі, CFDT оголосила про готовність приєднатися до протестувальників.
11 грудня глава уряду Франції Едуар Філіп представив повний проект пенсійної реформи. Він оголосив, що хоча пенсійний вік і залишається незмінним (62 роки), якщо співробітник вийде на пенсію до 64 років, виплати будуть меншими.
Напередодні маніфестації після скандалу у відставку пішов відповідальний за пенсійну реформу чиновник Жан-Поль Делевуа. Незважаючи на те, що залишення Делевуа посади послабило позиції уряду, прем'єр-міністр Франції оголосив про твердий намір провести реформу. У середу і четвер Філіп повинен продовжити переговори з профспілками.
Раніше прем'єр Франції заявив, що відповідальність за зрив Різдва буде лежати на протестувальниках.