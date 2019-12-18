Нова акція протесту у Франції зібрала сотні тисяч людей

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Щонайменше 435 тисяч людей у 110 містах Франції, за межами Парижа, вийшли напередодні на нову акцію протесту проти пенсійної реформи, оголошеної Еммануелем Макроном. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.