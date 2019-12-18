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Новая акция протеста во Франции собрала сотни тысяч людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. по меньшей мере 435 тысяч человек в 110 городах Франции, за пределами Парижа, вышли накануне на новую акцию протеста против пенсионной реформы, объявленной Эммануэлем Макроном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RFI.

Один из организаторов манифестации, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) сообщил о 350 тысячах протестующих только в одном Париже и 1,8 млн участников акции по всей Франции.

По данным МВД страны, на улицы французских городов вышли 615 тысяч человек, из них 76 тысяч в Париже.

В акции 17 декабря - третьей по счету с момента начала забастовки - участвовали работники французских железных дорог, школьные учителя, госслужащие, медработники, адвокаты и представители других профессий. Все они выступают против пенсионной реформы, объявленной президентом страны Эммануэлем Макроном.

В акции впервые приняли участие все французские профсоюзы, включая один из крупнейших профсоюзов "Французскую демократическую конфедерацию труда» (CFDT), который ранее поддерживал проект пенсионной реформы. Однако после заявления правительства о том, что только по достижении 64-летнего возраста работники смогут получать пенсию в полном объеме, CFDT объявил о готовности присоединиться к протестующим.

11 декабря глава правительства Франции Эдуар Филипп представил полный проект пенсионной реформы. Он объявил, что хотя пенсионный возраст и остается неизменным (62 года), если сотрудник выйдет на пенсию до 64 лет, выплаты будут меньше.

Накануне манифестации после скандала в отставку ушел ответственный за пенсионную реформу чиновник Жан-Поль Делевуа. Несмотря на то, что уход Делевуа ослабил позиции правительства, премьер-министр Франции объявил о твердом намерении провести реформу. В среду и четверг Филипп должен продолжить переговоры с профсоюзами.

Ранее премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих.

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