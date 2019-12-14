Прем'єр Франції заявив, що відповідальність за зрив Різдва буде лежати на протестувальниках

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив в суботу, що в разі, якщо свято Різдва буде зіпсоване через страйки проти пенсійної реформи, відповідальність нестимуть учасники протесту. Про це очільник уряду Франції заявив на зустрічі з читачами газети Le Parisien, передає УНН.