Прем'єр Франції заявив, що відповідальність за зрив Різдва буде лежати на протестувальниках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив в суботу, що в разі, якщо свято Різдва буде зіпсоване через страйки проти пенсійної реформи, відповідальність нестимуть учасники протесту. Про це очільник уряду Франції заявив на зустрічі з читачами газети Le Parisien, передає УНН.
“Я бачу, що всі турбуються через наближення Різдва, — зазначив французький прем’єр. — Різдво — дуже важливе свято. Необхідно, щоб кожен ніс відповідальність. Я не думаю, що французи змиряться з тим, що хто-небудь зіпсує їм свято”.
При цьому Філіп підкреслив, що “сповнений рішучості” щодо пенсійної реформи, не виключивши проведення можливого референдуму. “З юридичної точки зору це цілком можливо, — сказав він. — Однак депутати були обрані, щоб втілювати в життя обіцяне,... тому необхідно, щоб це питання було розглянуто в парламенті”. Філіп також заявив, що не думає про свою відставку. “Я вірю в цю реформу,... ось чому я спокійний”, — пояснив він.
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Прем’єр зазначив, що в страйку бере участь “далеко не вся Франція”. “Однак цей страйк проходить досить болісно для багатьох жителів Франції, особливо для столичного регіону Іль-де-Франс”, — підкреслив він.
Раніше газета Le Figaro писала, що генеральний директор Французьких національних залізниць (SNCF) Жан П’єр Фаранда закликав співробітників залізниці “перервати страйк на час різдвяних свят, щоб дати можливість сім’ям возз’єднатися у це особливе свято”.
Нагадаємо, у Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду провести пенсійну реформу. Повідомлялося, що прем’єр Франції Едуар Філіп 11 грудня озвучить конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.