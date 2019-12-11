У Франції пішли на поступки противникам пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов на поступки противникам пенсійної реформи: пенсійна система стосуватиметься лише громадян, які народилися після 1975 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Пенсійні нововведення торкнуться значно меншого числа громадян, ніж побоювалися профспілки", - сказав прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп, представляючи в середу, 11 грудня, план пенсійної реформи.
Сказано, що офіційний пенсійний вік на рівні 62 років буде збережений, однак особам, які припиняють трудову діяльність до досягнення 64-річного віку, пенсії будуть урізати.
"Нові правила будуть поширюватися лише на громадян, які народилися у 1975 році і пізніше. До сих пір повідомлялося, що під реформу підпадуть особи, що народилися з 1963 року", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що мета нової пенсійної реформи - справедлива і стабільна пенсійна система, при якій окремі особи не отримують переваги за рахунок всіх інших.
"Едуар Філіп закликав противників пенсійної реформи припинити страйки, що тривають вже майже тиждень", - додали в ЗМІ.
Нагадаємо, у Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду Еммануеля Макрона провести пенсійну реформу. Повідомлялося, що прем'єр Франції Едуар Філіп 11 грудня озвучить конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.