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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102209 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 66746 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Во Франции шестой день продолжается массовый протест против пенсионной реформы

Во Франции шестой день продолжается массовый протест против пенсионной реформы

Киев  •  УНН

 • 14437 просмотра

КИЕВ. одиннадцатое декабря. УНН. Во Франции не утихают многотысячные акции протеста против планов правительства Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу. Во вторник, 10 декабря, на улицы Парижа и других городов страны вышли сотни тысяч людей, чтобы выразить свое несогласие с объявленной реформой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Премьер Франции Эдуар Филипп 11 декабря должен озвучить конкретные планы правительства по пенсионной реформе.

Шестой день в стране продолжается забастовка, который 10 декабря вновь привел к ограничениям в движении железнодорожного и авиатранспорта.

По данным профсоюзов, в целом по стране в массовых выступлениях приняли участие около 885 000 участников. Зато полиция приводит значительно скромнее цифры - около 340 000.

Протестующие требуют от правительства отказаться от планов проведения пенсионной реформы.

Напомним, во Франции отменены большинство поездов из-за забастовки против пенсионной реформы.

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