У Франції шостий день триває масовий протест проти пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Франції не вщухають багатотисячні акції протесту проти планів уряду Еммануеля Макрона провести пенсійну реформу. У вівторок, 10 грудня, на вулиці Парижа та інших міст країни вийшли сотні тисяч людей, щоб висловити свою незгоду з оголошеною реформою. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Прем'єр Франції Едуар Філіпп 11 грудня має озвучити конкретні плани уряду щодо пенсійної реформи.
Шостий день у країні триває страйк, який 10 грудня знову призвів до обмежень у русі залізничного та авіатранспорту.
За даними профспілок, загалом по країні в масових виступах взяли участь близько 885 тисяч учасників. Натомість поліція наводить значно скромніші цифри - близько 340 тисяч.
Протестувальники вимагають від уряду відмовитися від планів проведення пенсійної реформи.
Нагадаємо, у Франції скасовані більшість поїздів через страйк проти пенсійної реформи.