У Франції скасовані більшість поїздів через страйк проти пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національне товариство залізниць Франції (SNCF) скасувало у неділю більшість поїздів у зв'язку зі страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи. Про це повідомляє офіційний Twitter товариства, інформує УНН.
За даними SNCF, цього дня буде курсувати тільки один високошвидкісний поїзд з шести запланованих раніше. Крім того, в цю неділю курсувати буде одна з шести приміських електричок і два з 10 регіональних поїздів. Приблизно за таким же графіком поїзди будуть ходити 9 грудня.
Крім того, в неділю скасовані три з п'яти міжнародних Eurostar і два з трьох поїздів Thalys, які курсують між Францією і Швейцарією, Іспанією, Італією та Німеччиною.
Також відмічається, що через страйк сильно порушена робота метрополітену французької столиці. За повідомленням Паризького автономного управління транспорту (RATP), в неділю і понеділок закриті 14 з 16 ліній метро.
"Рух поїздів сильно порушений на наших лініях. Також з затримками ходять автобуси і трамваї", - вказали в RATP. Представники транспортної компанії закликали жителів міста і туристів стежити за оновленою інформацією, яка з'являється на їхньому сайті та в Twitter.
Головне управління цивільної авіації повідомило про те, що через акції протесту в неділю також можливі зміни в розкладі авіарейсів.
Зазначимо, що раніше у Франції пройшов великий загальнонаціональний страйк у четвер, 5 грудня, у зв'язку з планами уряду скасувати 42 особливих пенсійних режими, завдяки яким працівники окремих галузей, в тому числі залізничники і енергетики, можуть виходити на пенсію раніше і при цьому отримувати більшу пенсію.
Також влада має намір продовжити для всіх категорій громадян періоди пенсійних внесків. Уряд вважає за необхідне піти на такі заходи, щоб уникнути багатомільярдного дефіциту у фінансуванні пенсійної системи в доступному для огляду майбутньому.
Як повідомлялося раніше в УНН, 5 грудня у Франції почався страйк проти пенсійної реформи.
Grève nationale interprofessionnelle : Trafic extrêmement perturbé lundi 9/12 en IDF.
Covoiturage offert par @IDFmobilites sur https://t.co/rUL2kLRanJ
Info-trafic sur l'#AssistantSNCF https://t.co/e2VaaSqWLt, https://t.co/uxfBZWS3Hk ou https://t.co/hDrb1ZZBjF pic.twitter.com/MDG46N7JFm