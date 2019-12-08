Во Франции отменены большинство поездов из-за забастовки против пенсионной реформы

По данным SNCF, в этот день будет курсировать только один высокоскоростной поезд из шести запланированных ранее. Кроме того, в это воскресенье курсировать будет одна из шести пригородных электричек и два из 10 региональных поездов. Примерно такой же график будет и 9 декабря.

Кроме того, в воскресенье отменены три из пяти международных Eurostar и два из трех поездов Thalys, курсирующих между Францией и Швейцарией, Испанией, Италией и Германией.

Также отмечается, что из-за забастовки сильно нарушена работа метрополитена французской столицы. По сообщению Парижского автономного управления транспорта (RATP), в воскресенье и понедельник закрыты 14 из 16 линий метро.

"Движение поездов сильно нарушено на наших линиях. Также с задержками ходят автобусы и трамваи", - указали в RATP. Представители транспортной компании призвали жителей города и туристов следить за обновленной информацией, которая появляется на их сайте и в Twitter.

Главное управление гражданской авиации сообщило о том, что из-за акций протеста в воскресенье также возможные изменения в расписании авиарейсов.

Отметим, что ранее во Франции прошла большая общенациональная забастовка в четверг, 5 декабря, в связи с планами правительства отменить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники и энергетики, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать большую пенсию.

Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардный дефицит в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Как сообщалось ранее в УНН, 5 декабря во Франции началась забастовка против пенсионной реформы.

Grève nationale interprofessionnelle: Trafic extrêmement perturbé lundi 9/12 en IDF.

Covoiturage offert par @IDFmobilites sur https://t.co/rUL2kLRanJ

Info-trafic sur l ' #AssistantSNCF https://t.co/e2VaaSqWLt , https://t.co/uxfBZWS3Hk ou https://t.co/hDrb1ZZBjF pic.twitter.com/MDG46N7JFm