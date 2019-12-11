Во Франции пошли на уступки противникам пенсионной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пошел на уступки противникам пенсионной реформы: пенсионная система будет касаться только граждан, родившихся после 1975 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Пенсионные новшества коснутся значительно меньшего числа граждан, чем опасались профсоюзы", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя в среду, 11 декабря, план пенсионной реформы.
Сказано, что официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, которые прекращают трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезать.
"Новые правила будут распространяться только на граждан, родившихся в 1975 году и позже. До сих пор сообщалось, что под реформу подпадут лица, родившиеся с 1963 года", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что цель новой пенсионной реформы - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных.
"Эдуард Филипп призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки, которые продолжаются уже почти неделю", - добавили в СМИ.
Напомним, во Франции не утихают многотысячные акции протеста против планов правительства Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу. Сообщалось, что премьер Франции Эдуар Филипп 11 декабря озвучит конкретные планы правительства по пенсионной реформе.