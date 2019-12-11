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Во Франции пошли на уступки противникам пенсионной реформы

Во Франции пошли на уступки противникам пенсионной реформы

Киев  •  УНН

 • 15632 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп пошел на уступки противникам пенсионной реформы: пенсионная система будет касаться только граждан, родившихся после 1975 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Пенсионные новшества коснутся значительно меньшего числа граждан, чем опасались профсоюзы", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя в среду, 11 декабря, план пенсионной реформы.

Сказано, что официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, которые прекращают трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезать.

"Новые правила будут распространяться только на граждан, родившихся в 1975 году и позже. До сих пор сообщалось, что под реформу подпадут лица, родившиеся с 1963 года", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что цель новой пенсионной реформы - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных.

"Эдуард Филипп призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки, которые продолжаются уже почти неделю", - добавили в СМИ.

Напомним, во Франции не утихают многотысячные акции протеста против планов правительства Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу. Сообщалось, что премьер Франции Эдуар Филипп 11 декабря озвучит конкретные планы правительства по пенсионной реформе.

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