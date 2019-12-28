У Франції хлопець убив хрестом священика, підозрюваного в педофілії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У французькому департаменті Уаза, 19-річний хлопець встромив хрест в горло священика Римо-католицької церкви, підозрюваного в педофілії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
"19-річного хлопця затримали за те, що він убив священика, підозрюваного в педофілії, встромивши йому в горло хрест", - пише видання.
Так, інцидент стався ще 4 листопада в будинку у священика, однак про нього повідомили тільки зараз. Як зазначається, юнак, чиє ім'я вказується як Александр В., встромив хрест 91-річному Роджеру Матассолі прямо в горло.
Священика виявили співробітники поліції. Чоловік помер від нестачі повітря.
Александра В. затримали і висунули йому обвинувачення у вбивстві і опорі правоохоронцям. Під час експертизи у зловмисника виявили психічні відхилення.
Повідомляється, що Матассолі підозрюється у тому, що в 1960-2000 роках здійснював дії сексуального характеру щодо чотирьох хлопчиків, Александр В. і його батько могли бути серед них.
Як раніше писав УНН, настоятеля російської Свято-Троїцької обителі милосердя звинувачують в зґвалтуванні неповнолітніх.