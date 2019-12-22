Макрон відмовився від президентської пенсії після відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон заздалегідь відмовляється від пенсії як колишньому главі держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.
За словами радника глави уряду, рішення президента стосується як пенсії, яка покладена йому по завершенні першого терміну перебування на найвищій державній посаді, що закінчується в травні 2022 року, так і тієї виплати, яка може йому виплачуватися в разі, якщо він переможе на президентських виборах і залишиться на другий термін, до 2027 року. Також Макрон відмовився від належного йому за законом довічного поста в Конституційній раді, повідомив радник.
Пенсія колишнім президентам Франції була заснована законом від 1955 року і в даний час складає 6220 євро на місяць. Ця сума не залежить ні від терміну перебування на посаді президента, ні від його віку або особистого надбання. Зарплата члена Конституційної ради дорівнює 13500 євро на місяць.
Як підкреслили в Єлисейському палаці, рішення Макрона обгрунтовано бажанням "діяти відповідно до ситуації в країні". "Ми живемо в часи, коли виборні особи повинні подавати приклад своєю поведінкою", - додав радник президента Франції.
Як повідомили в Єлисейському палаці, замість нинішньої постійної ставки президентської пенсії в подальшому, відповідно до проведеної в країні реформою, буде сформована нова, заснована на єдиній системі нарахування балів. Також газета з'ясувала, що рішення про відмову від пенсії Макрон прийняв 21 грудня під час візиту в Кот-д'Івауар, після тривалої телефонної консультації зі співробітниками адміністрації Єлисейського палацу.
У Франції третій тиждень тривають страйки і акції протесту проти пенсійної реформи. Також представники ряду професій, зокрема, медики, вчителі і поліцейські, вимагають їх підвищення.
Нагадаємо, Макрон назвав колоніалізм "серйозною помилкою" Франції.