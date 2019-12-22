Макрон назвав колоніалізм "серйозною помилкою" Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Занадто часто Францію сьогодні сприймають як країну, що дивиться на світ через призму гегемонії і колоніалізму, який був серйозною помилкою, помилкою республіки", заявив Макрон.
Виступаючи в Кот-д'Івуарі, колишній французькій колонії, Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства.
При цьому він додав, що Африка — молодий континент і три чверті його населення "ніколи не знали" колонізації.
Нагадаємо, Макрон обговорив з Путіним проблематику транзиту газу в держави ЄС через Україну.