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Макрон назвав колоніалізм "серйозною помилкою" Франції

Макрон назвав колоніалізм "серйозною помилкою" Франції

Київ • УНН

 • 12156 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

"Занадто часто Францію сьогодні сприймають як країну, що дивиться на світ через призму гегемонії і колоніалізму, який був серйозною помилкою, помилкою республіки", заявив Макрон.

Виступаючи в Кот-д'Івуарі, колишній французькій колонії, Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства.

При цьому він додав, що Африка — молодий континент і три чверті його населення "ніколи не знали" колонізації.

Нагадаємо, Макрон обговорив з Путіним проблематику транзиту газу в держави ЄС через Україну.

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