Макрон обговорив з Путіним проблематику транзиту газу в держави ЄС через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін та французський президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили проблематику транзиту газу в держави ЄС через територію України. Про це йдеться у пресцентрі Кремля, передає УНН.
“Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть в руслі імплементації мінського „Комплексу заходів“. Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що була порушена “проблематика транзиту російського газу в держави ЄС через територію України”.
У Кремлі повідомили, що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.
Як повідомляв УНН раніше, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що доленосний прорив на минулому в Парижі саміті в “нормандському форматі” не був досягнутий.
Додамо, що наступний саміт в нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.
Як повідомлялося, “нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці.