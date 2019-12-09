“Нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час “нормандського формату” лідери обговорили програму на чотири місяці, щоб визначити безпекові і політичні питання врегулювання конфлікту. Про це під час брифінгу "нормандської четвірки" розповів президент Французької Республіки Еммануель Макрон, передає УНН.
“Ми обговорили програму на майбутні чотири місяці, для того щоб визначити безпекові і політичні питання врегулювання конфлікту. Ми обговорюємо питання, які ніколи не входили в формулу Штайнмайєра. Це не диво, але це дозволяє нам рухатися вперед”, - сказав Еммануель Макрон.
Також президент Франції додав, що відновлення дискусії в “нормандському форматі” і в двосторонньому форматі буде корисним для людей.
“Тому я думаю, що ця зустріч в верхах дуже позитивна”, - додав Еммануель Макрон.
Нагадаємо, наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.