"Нормандская четверка" обсудила программу действий на следующие четыре месяца - Макрона

"Мы обсудили программу на предстоящие четыре месяца, для того чтобы определить вопросы безопасности и политические вопросы урегулирования конфликта. Мы обсуждаем вопросы, которые никогда не входили в формулу Штайнмайера. Это не удивительно, но это позволяет нам двигаться вперед", - сказал Эммануэль Макрона.

Также президент Франции добавил, что восстановление дискуссии в "нормандском формате" и в двустороннем формате будет полезным для людей.

"Поэтому я думаю, что эта встреча в верхах очень позитивная", - добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца.