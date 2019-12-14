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Кремль: доленосного прориву на зустрічі в нормандському форматі не вдалося досягнути

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Доленосний прорив на минулому в Парижі саміті в “нормандському форматі” не був досягнутий, заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі програми “Велика гра” на федеральному Першому каналі. Анонс з уривком записи бесіди був опублікований на каналі в Telegram ведучої ток-шоу Марини Кім, пише УНН.

“Так”, — сказав Пєсков у відповідь на питання, відновився чи “нормандський формат” після довгої перерви. “Чи досягнутий доленосний прорив? Ні”, — додав він.

Додамо, повідомлення про те, що українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до запланованого на березень 2020 року саміту “нормандської четвірки”, викликають подив. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Раніше стало відомо, що Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.

Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що на нормандському саміті “Москва вирішила свої задачі краще інших”.

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