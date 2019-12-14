Кремль: доленосного прориву на зустрічі в нормандському форматі не вдалося досягнути

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Доленосний прорив на минулому в Парижі саміті в “нормандському форматі” не був досягнутий, заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі програми “Велика гра” на федеральному Першому каналі. Анонс з уривком записи бесіди був опублікований на каналі в Telegram ведучої ток-шоу Марини Кім, пише УНН.