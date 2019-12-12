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МЗС РФ заявило, що "здивоване повідомленням про підготовку змін" до мінських угод Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Повідомлення про те, що українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до запланованого на березень 2020 року саміту “нормандської четвірки”, викликають подив. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Я не бачила цих заяв. Хочеться сподіватися, що ви все-таки помиляєтеся, бо, якщо, не встигнувши повернутися з Парижа, українська делегація вже зараз починає думати про повернення туди і проведенні нового саміту в „нормандському форматі“, тим більше міркує знову про зміну мінських домовленостей, це викликає вже не жаль, а здивування”, — підкреслила дипломат.

“Сподіваюся, що все-таки це або не так процитовано, або це не є офіційною позицією київської влади. Тому що, приїхавши в Париж, мені здається, представники України чітко почули позицію міжнародної спільноти, в даному випадку в рамках „нормандського формату“, про необхідність неухильного дотримання і реалізації послідовності дій, зафіксованих в мінських домовленостях”, — продовжила вона.

“Можливо, вони розраховували почути щось інше, але їм довелося почути саме це: що мінські домовленості безальтернативні, їх потрібно виконувати і послідовність кроків, які там вказані, вірна. В принципі, те ж саме ми говорили на всіх рівнях і до зустрічі в „нормандському форматі“, але іноді людям приємніше почути це особисто, очі в очі, що і було зроблено, — зазначила Захарова. — Хочеться сподіватися, що все-таки за час повернення до Києва з Парижа почуте не забулося”.

Як писав УНН, Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.

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